زوخ: السكنات المعنية بالألعاب الإفريقية هي “المستعجلة” بالرّحلة

أعطت مصالح عبد القادر زوخ الأولوية في الرحلة ضمن العملية 24 لإعادة الإسكان التي انطلقت صبيحة اليوم، للسّكنات المستعجلة التي لها صلة بالألعاب الإفريقية.معلنا والي العاصمة بالمناسبة عن أنّ هذه العملية ستتم عبر 4 مراحل، وستشمل المرحلة الأولى 8 ألاف وحدة سكنية منها 6 ألاف صيغة الإجتماعي، و2000 “ISP”.

أما فيما يخص المواقع المدرسية، كشف زوخ أنّ مصالحه بصدد تهيئة 16 مدرسة تربوية بعد ترحيل من كان يشغلونها في إطار الوظيف العمومي.