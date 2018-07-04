العملية الـ24 : ترحيل وإعادة إسكان قاطني السكنات الوظيفية

قرّرت مصالح ولاية الجزائر ترحيل وإعادة إسكان العائلات التي تحتل المساحات البيداغوجية والسكنات الوظيفية الواقعة فوق الأقسام التربوية.

وتخص العملية الـ24 من الترحيل الاجتماعي، 277 عائلة عبر كامل المقاطعات الإدارية للولاية باستثناء المقاطعة الإدارية لبئرتوتة.

وسيتم إعادة إسكان 117 عائلة كانت تحتل مساحات بيداغوجية موزعة عبر 57 مؤسسة تربوية بعشر مقاطعات إدارية وهي:

الحراش، الشراقة، باب الوادي، بئرمراد رايس، سيدي أمحمد، بوزريعة، الرويبة، الدار البيضاء، حسين داي وبراقي.

وستسمح العمليات باسترجاع 120 مساحة بيداغوجية داخل المؤسسات، 36 مكتب إداري، 33 قسم مدرسي، 02 مطعمين مدرسيين.

كما سيتم إعادة إسكان 160 عائلة تشغل السكنات الوظيفية الواقعة قوف الأقسام التربوية موزعة عبر 66 مؤسسة تربوية.

وتخص العملية عشر مقاطعات إدارية هي: الحراش، الشراقة، باب الوادي، بئر مراد رايس، سيدي امحمد، بوزريعة، الرويبة، الدار البيضاء، الدرارية، زرالدة.

وستسترجع من هذا الترحيل، 157 مسكن وظيفي سيتم تهيئتها إلى أقسام بيداغوجية ستخفف الضغط على المؤسسات التربوية.