الجزائر : إجراءات جديدة تتخذها بن غبريت لصالح خريجي المدارس العليا للأساتذة

الجزائر – TSA عربي: منحت وزارة التربية الوطنية نورية بن غبريت الأفضلية في التعيين تحسبا للموسم الدراسي المقبل 2018/2019 لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وسيخضع المتخرجون الجدد إلى تكوين تحضيري بداية من 25 جويلية الجاري، بحسب تعليمة بعثت بها مسؤولة القطاع إلى المدراء الولائيين للتربية في الفاتح جويلية، تحوز “TSA عربي” على نسخة منها.وأفادت التعليمة، الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر هذه السنة إشراك خريجي المدارس العليا للأساتذة في التكوين، على أن ينتهي تاريخ إيداع الملفات للتكوين المذكور آنفا في الرابع جويلية، كما سيتم إتاحة التسجيل مرة أخرى في الفترة بين 8 و10 جويلية الجاري.

وطلبت التعليمة، بضرورة إشراف مدراء التربية شخصيا على العملية، على أن تتولي الهيئة على مستوى الولايات الاتصال بأصحاب الملفات، وهذا بإعداد استمارة معلومات تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالمعني، عبر حجز المعلومات المتعلقة به على الأرضية الرقمية، مع تسليمه وصل إستلام، يحتوي إسم المستخدم وكلمة المرور، للوصول إلى الأرضية الرقمية، تؤكد التعليمة.

وكان طلبة المدرسة العليا للأساتذة عبر الوطن قد شنو إضراب دام عدة أشهر، متمسكين بمطلب الحصول على وثيقة رسمية من وزارة التربية الوطنية لحل قضية الأولوية في التوظيف المباشر، وفي مقر الولاية التي يقطنون بها حسب ما ينص عليه عقد الاتفاقية المبرم بين الوزارتين.