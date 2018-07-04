خفض أسعار السيارات في سبتمبر

بعد التحقيق الذي باشرته مصالح التجارة الداخلية.. السعيد جلاب:

فتحت وزارة التجارة تحقيقا معمقا حول أسعار السيارات المركبة في الجزائر، أين سيتم مراقبة جميع العلامات التي تباع على مستوى جميع نقاط البيع، أين سيتم دراسة تكلفة السيارة بهدف تحديد هامش ربح كل علامة قبل شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح وزير التجارة، السعيد جلاب، خلال ندوة صحافية على هامش لقاء لتطوير تصدير الخضر والفواكه، أنّ دراسة ملف أسعار السيارات خاصة المركبة في الجزائر على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أن القضية قيد التمحيص وسيتم الإعلان عن النتائج بعد استكمال الدراسة.

وأضاف الوزير أنه تم رسم خطة العمل أفرزت 5 محاور، أهمها تشخيص قدرات الإنتاج الوطني القابلة للتصدير وتقييم الجوانب المتعلقة بالسلسلة اللوجيستية من وسائل النقل البحرية والبرية، بالإضافة إلى ذلك، دراسة النظام الوطني للرقابة وتقييم كل الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات التصدير، على غرار الإجراءات الجمركية والإعانات الممنوحة للدولة ودراسة الأسواق الخارجية التي تشكل منفذا للمنتوجات الجزائرية.

كما دعا وزير التجارة المصدرين إلى العمل كفريق لتحديد كافة المشاكل التي يمكن أن تقع، مشيرا إلى أن وزارة التجارة سترافق المصدرين، خاصة وأن فريق العمل قام بوضع دليل للحفاظ على المنتوج الجزائري وصورة الجزائر في الخارج.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة أنه تم تنصيب لجنة تحقيق منذ شهرين تعمل على مستوى 48 ولاية لمراقبة نقاط بيع جميع العلامات السيارات المركبة بالجزائر، مشيرا إلى أن هذه اللجنة نصبت من أجل دراسة تكلفة السيارة نظرا إلى ارتفاعها في الأسواق. وقال ذات المتحدث إن هذا التحقيق سيخرج بنتيجة تساعد المواطنين على شراء سيارة من خلال تحديد هامش أسعار جميع العلامات مهما كان نوعها، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.