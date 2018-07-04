«لدي عدة عروض.. لا أعلم كيف سينتهي الأمر ويمكن أن أرتاح 6 أشهر»

كشف الناخب الوطني سابقا، وحيد حاليلوزيتش، أنه تلقى العديد من العروض من طرف منتخبات وطنية وأندية للإشراف على عارضتها الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بخصوص مستقبله الذي سيفصل فيه في وقت قريب.

كما لم يستبعد التقني البوسني فكرة الخلود إلى الراحة خلال الستة أشهر المقبلة من دون تدريب أي طرف، حيث صرح حاليلوزيتش لوسائل الإعلام في بلده قائلا: «لا أعلم بعد كيف سنتهي هذا الأمر، لدي عدة عروض، المهتمون بخدماتي هم منتخبات وطنية وأندية أيضا»، مضيفا: «رغم كل شيء يمكن أن أرتاح خلال الأشهر الستة المقبلة من دون أن أفعل أي شيء ودون أن أدرب».

هذا وكانت بعض المصادر قد كشفت لـ«النهار» أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف» قد اجتمع بحاليلوزيتش بفرنسا، يوم الأحد الماضي، واقترح عليه رسميا تدريب المنتخب الوطني الجزائري لخلافة الناخب الوطني المقال، رابح ماجر، أين طلب مدرب الفيلة الإيفوارية سابقا مهملة للرد إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما تنتظره هيئة زطشي سواء بالإيجاب لغلق ملف الناخب الجديد أو بالسلب لطي صفحة حاليلوزيتش والتركيز على بقية المدربين المتواجدين ضمن قائمتها المصغرة، والذين يتقدمهم المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي، هيرفي رونار.