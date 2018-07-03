أطلقت شركة إل جي الكترونيكس في الجزائر هاتفها الذكيّ ستيلوس 3 صنع بلادي. و هو هاتف تمّ صنعه في الجزائر وسيتمكّن المولعون بتكنولوجيا إل جي من اكتشافه في سوق الهواتف الذكيّة الجزائريّ.

وبالتالي فإنّ هاتف ستيلوس 3 المزوّد بقلم ذي رأس دقيق يسمح بتسجيل الملاحظات، والرسم، واختيار المحتويات والتعليق عليها، هو منتج من صنع بلادي.



ويعتبر هذا الجهاز من الجيل الثالث أحدث إصدار لهواتف إل جي الذكيّة من الفئة المتوسّطة ستيلوس. ويوفّر هاتف ستيلوس 3 تجربة كتابة محسّنة وذلك بفضل قلمه ذي الرأس المكوّن من ألياف والذي يبلغ قطره 1.8 مم، مما يجعل مستخدمه يشعر، وهو يكتب على شاشة الهاتف، بأنّه يكتب بقلم عاديّ. كما أنّ هاتف ستيلوس 3 مزوّد بمستشعر بصمات الأصابع ويقدّم تجربة استخدام محسّنة بفضل ميزة Pen Pop 2.0 إضافة إلى الوظائف الشهيرة لحماية القلم وتسجيل الملاحظات على الشاشة المطفأة.

وبفضل ميزة Pop 2.0 Pen، ستكون ملاحظاتك قريبة منك باستمرار ويمكنك عرضها كلما قمت بسحب القلم. وستعرض لك وظيفة حماية القلم تنبيها كلّما كان هذا القلم بعيدا جدّا عن الهاتف، كما أنّ وظيفة تسجيل الملاحظات على الشاشة المطفأة ستمكّنك من الكتابة عليها حتّى عندما تكون معتّمة.

ويحافظ هاتف ستيلوس 3 على ميزات الهاتف الذي سبقه، وخاصة من خلال شاشته الكبيرة 720بيكسل ذات 5.7 بوصة، ولكنّها مع ذلك تشهد بعض التغييرات الطفيفة على مستوى قاعدتها التقنية، وهي قاعدة من نوع ميدياتيك MediaTek MT6750، ثماني النواة 1.5 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات GPU من نوع ARM ومودم LTE من الجيل الرابع. كما يتميّز هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي ب 3 جيجابيت ووحدة تخزين سعة 16 جيجابيت قابلة للتوسيع بواسطة مايكرو إس دي، و ببطارية قابلة للإزالة باستمرار وقد تمّ تطوير قدرتها لتبلغ 3200 مللي أمبير.



أما من ناحية التقاط الصور، فقد تمّ تجهيز هذا الهاتف بكاميرا خلفيّة ذات 13 ميجابيكسل، مع ضبط تلقائي للصورة، وعدسة مفتوحة f/2.2 وفلاش من الليد. أما الواجهة الأماميّة فقد تمّ تزويدها بكاميرا ذات 5 ميجابيكسل. وتبقى العدسة دائما ذات تركيز ثابت. وبمجرّد إخراجه من الغلاف، يعمل هاتف ستيلوس3 بنظام الأندرويد إصدار 7.0 نوجا .Nougat

وقد كان هدف شركة إل جي للهواتف النقالة سنة 2017 هو مواصلة تمتيع المستخدمين بمجموعة واسعة من الخيارات والبدائل حتّى يحصلوا على الهاتف الذكيّ المثاليّ. وسينال هاتف ستيلوس 3 إعجاب أولئك الذين يبحثون عن شاشة كبيرة و يرغبون في الإحساس بمتعة القلم بين أيديهم.



الخصائص الرئيسية للهاتف الذكيّ ستيلوس Stylus 3:

• مجموعة شرائح: ثماني النواة 1.5 جيجاهرتز

• الشاشة: عالية الوضوح مقاس 5.7 بوصة مزودة بتقنية In-Cell Touch (x 1080 / 3861920 بكسل بالبوصة)

• الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي ب 3 جيجابيت /وحدة تخزين سعة 16 جيجابيت قابلة للتوسيع بواسطة مايكرو إس دي (إلى حدود 2 تيرابايت)

• الكاميرات: أمامية 5 ميجابيكسل/ خلفيّة 13 ميجابيكسل

• البطارية: 3200 مللي أمبير (قابلة للإزالة)

• نظام التشغيل: أندرويد 7.0 نوجا .Nougat

• الأبعاد: 155 مم × 97.6 مم×7.4 مم

• الوزن: 148 غ

• الشبكة: LTE / UMTS (HSPA+) / GSM

• التوصيل: الواي فاي (a, b, g, n, ac 802.11)/ بلوتوث4.2 LE/ الناقل التسلسلي العام USB 2.0

• خصائص أخرى: قلم/ راديو أف أم/ مستشعر بصمات الأصابع

