“بلماضي” يباشر التحضيرات في قطر ويبتعد عن الخضر !

إستأنف نادي الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء، تحْضيراته للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجزائري جمال بلماضي.وشهدت التدريبات إجتماع بلماضي بالإدارة ولاعبيه وتسطيره لبرنامج الفترة المُقبلة للدفاع عن لقبي البطولة والكأس.

وهو ما يؤكد إبتعاده عن دائرة إهتِمام رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، للإشراف على العارضة الفنية للخضر.

يذكر أن بلماضي لمّح في العديد من المرات إستعداده لتدريب زملاء رياض محرز بعد تجربته الناجحة في الدوري القطري.