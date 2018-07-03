وزير خارجية المغرب يوجه اتهامات جديدة للجزائر

عاد وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، ليكيل التهم مجددا إلى الجزائر، حيث وجه جملة من الاتهامات الجزافية للجزائر، زاعما أنها طرف فاعل في القضية الصحراوية والحل بين يديها، وأنها السبب في عرقلة بناء الإتحاد المغاربي، وأن القادة الجزائريين “يسيرون البلاد بعقلية الحرب الباردة”.

وجاءت هذه التهم في حوار أجراه بوريطة مع قناة فرانس 24 في موريتانيا، حيث قال بوريطة زاعما إن “الفاعل الأساسي بالنسبة للمغرب في هذا الملف هو الجزائر”، مضيفا: “الجميع يعرف من هو الطرف الذي يحتضن، ويمول، ويعبئ آليته الدبلوماسية في هذا الملف، فهناك طرف، وإذا أردت الحل فعلى هذا الطرف أن ينخرط في الحل على قدر مساهمته في خلق المشكلة”.

ووصف الوزير المغربي علاقة بلاده بالجزائر اليوم، بأنها غير طبيعية وغير منسجمة. ومن التهم التي وجهها الى الجزائر أنها سبب في ضعف المبادلات التجارية بين البلدين، وأنها هي من تتحمل المسؤولية بدلا من المغرب، معتبرا أن الجزائر هي التي أغلقت الحدود.

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