هذه هي حصة كل ولاية من الـ50 ألف سكن

الحصة الجديدة تشمل كل الصيغ السكنية

كشفت اليوم وزارة السكن عن حصة السكنات التي سيتم توزيعها يوم 5 جويلية عبر مختلف ولايات الوطن والبالغ عددها 56 ألف وحدة سكنية تزامنا مع الذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال والشباب، وأن 25326 وحدة سكنية من نوع العمومي الإيجاري، و5451 وحدة من سكنات التساهمي. وجاء في بيان لوزارة السكن تحوز “البلاد” على نسخة منه، أنه سيتم توزيع 2434 وحدة سكنية متنوعة، و726 وحدة سكنية من نوع الترقوي، و18530 وحدة من السكن الريفي، وتوزيع 3715 قطعة أرض موجهة للبناء.

وجاء في البيان عدد الحصص السكنية المخصصة لكل ولاية مثل ولاية أدرار التي استفادت من 578 وحدة من مختلف الصيغ، الشلف 886 وحدة، الأغواط 661 وحدة، أم البواقي 1137 وحدة، باتنة 5345 وحدة، بجاية 757 وحدة، بسكرة 2000 وحدة سكنية، بشار 140 وحدة سكنية، البليدة 506 وحدات سكنية، البويرة 1341 وحدة سكنية، تمنراست 659 وحدة سكنية، تبسة 622 وحدة سكنية، تلمسان 2351 وحدة سكنية، تيارت 1313 وحدة سكنية، تيزي وزو 1180 وحدة سكنية، العاصمة 2000 وحدة سكنية.

الجلفة 1714 وحدة سكنية، جيجل 262 وحدة سكنية، سطيف 1183 وحدة سكنية، سعيدة 1537 وحدة سكنية، سكيكدة 1500 وحدة سكنية، سيدي بلعباس 236 وحدة سكنية، عنابة 140 وحدة سكنية، ڤالمة 1558 وحدة سكنية، قسنطينة 1856 وحدة سكنية، المدية 2000 وحدة سكنية، مستغانم 1698 وحدة سكنية، المسيلة 1052 وحدة سكنية، معسكر 1304 وحداتسكنية، ورڤلة 600 وحدة سكنية.

وهران 2000 وحدة سكنية، البيض 140 وحدة سكنية، إيليزي 226 وحدة سكنية، برج بوعريريج 1546 وحدة سكنية، بومرداس 1448 وحدة سكنية، الطارف 2068 وحدة سكنية، تندوف 400 وحدة سكنية، تيسمسيلت 370 وحدة سكنية، الوادي 1858 وحدة سكنية، خنشلة 895 وحدة سكنية، سوق اهراس 535 وحدة سكنية، تيبازة 1020 وحدة سكنية، ميلة 1025 وحدة سكنية، عين الدفلى 1050 وحدة سكنية، النعامة 400 وحدة سكنية، عين تموشنت 200 وحدة سكنية، غرداية 1745 وحدة سكنية، غليزان 1140 وحدة سكنية.