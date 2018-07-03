إعداد دراسة خاصة بأسعار السيارات المركبة

أكد وزير التجارة سعيد جلاب اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأن الدراسة الخاصة بأسعار السيارات المصنعة محليا ستكون جاهزة قريبا.

وقال الوزير للصحافة على هامش لقاء تشاوري حول الصادرات خارج قطاع المحروقات "الدراسة الخاصة بأسعار السيارات قد استكملت تقريبا وستعرف نتائجها في نهاية هذا العمل".

وأضاف الوزير يقول "إننا نقوم بعمل معمق ونحن بصدد البحث مع المصنعين الذين تعاونوا وعملوا كثيرا مع وزارة التجارة بتقديم لنا كل الوثائق الضرورية من ضمنها تلك المتعلقة بتكلفة المنتوج".

وفقا للوزير، فإن قطاعه يبحث ويعاين لمعرفة تكلفة المنتوج وهامش الربح عند خروج المنتوج من المصنع وكذلك هامش الربح حتى وصول المنتوج إلى المستهلك.