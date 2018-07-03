مطالب بدورة استدراكية لشهادة التعليم المتوسط

طالب أولياء تلاميذ وزارة التربية، بتنظيم دورة استدراكية لامتحان شهادة التعليم المتوسط بسبب النتائج الضعيفة التي تحصل عليها أغلب الممتحنين لاسيما النجباء، خاصة وأن نسبة “الإنقاذ” فاقت 70 بالمائة بعدد كبير من المتوسطات.

وعلمت “الشروق”، أن أولياء تلاميذ وأساتذة رفعوا انشغالهم للمصالح المختصة بوزارة التربية، أين طالبوا ببرمجة دورة استدراكية لامتحان شهادة التعليم المتوسط، لإنقاذ عدد كبير من المترشحين، خاصة النجباء منهم الذين تراجع مستواهم بشكل لافت، وذلك بناء على النتائج المسجلة والتي جاءت ضعيفة ومتوسطة، بسبب “الإضرابات” المتكررة وما قابله من عدم تعويض للدروس الضائعة نظرا لعدم توصل الطرفين “الوزارة-النقابة المضربة” إلى اتفاق، الأمر الذي أدى إلى حرمان التلاميذ من تلقي عديد الدروس، خاصة المتعلقة بالفصل الدراسي الثالث، والتي كانت “محل اختبارات” في الشهادة على غرار مادتي العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا.

وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة لـ”الشروق”، أن المطلب الذي رفعه الأولياء للوزارة بخصوص برمجة دورة استدراكية لن يلقى استجابة، أمام إصرار الوزارة على أن نتائج الشهادة كانت مقبولة، مؤكدا أن أسئلة الامتحان لهذه الدورة جاءت مجحفة، خاصة وأن بعض المواضيع، استمدت من دروس الفصل الثالث والأخير، ولم يتلقها التلاميذ جراء الإضرابات وتأخر الدخول المدرسي، بسبب ندرة الكتب المدرسية، في الوقت الذي شدد أنه ليس من المعقول أن يمتحن تلاميذ درسوا أربعة أشهر فقط في دروس لموسم دراسي كامل، ليتم إحالتهم بعد الإخفاق إلى التكوين المهني.

وأشار محدثنا، إلى تلاميذ باقي السنوات، خاصة الثالثة متوسط والأولى ثانوي الذين تم توجيههم إلى التكوين المهني، كما تم طرد آخرين من الدراسة، بسبب رفض إدارة المؤسسات التربوية إنقاذهم رغم تحصلهم على معدل 9..99 أي قريب من 10 على 20.

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