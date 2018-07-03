هكذا كانت تقرصن المكالمات الهاتفية الدولية للجزائريين!

قضت صبيحة اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، بعقوبات تتراوح بين سنتين و4 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين متابعين من أجل جريمة الكترونية، ورفعت محكمة الاستئناف عقوباتهم بعدما أدينوا سابقا على مستوى محكمة وهران بحي جمال الدين بعامين حبسا نافذا.

وحسب فصول القضية، فإن الشبكة التي تتشكل من أربعة موقوفين بزعامة كهربائي خبير في مجال اختراق الخطوط الدولية للمكالمات الهاتفية بتحويله لمكتب أعمال إلى مركز سري موزاي لاستقطاب وبيع الاتصالات لمراكز دولية متخصصة في أمريكا وكندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الامارات العربية المتحدة وتركيا، باستخدام تقنيتي “سيم بوكس” و “جي يا سام جيتي واي أدينوا”.

وكان رئيس جلسة الائتئناف استمع مطولا للمتهمين على رأسهم الكهربائي الخبير، الذي شن في الأيام القليلة الماضية إضرابا عن الطعام رفقة شريكه الأول “ب. ي. ر«، 41 عاما، للضغط على هيئة المحكمة، ملتمسا البراءة منها لخلو ملفه من تهم الحال. وأفاد محضر الضبطية القضائية الذي استند إليه كثيرا قاضي الجلسة على غير العادة، بأن القضية انطلقت في 15 أفريل من السنة الجارية، حينما قيد ثلاثة من متعاملي الهاتف النقال، وهم أوريدو، موبيليس وجيزي، شكوى جماعية على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، مسجلين ضررهم البالغ إزاء مرور مكالمات دولية في غير المسار الطبيعي لها. وتزامنت هذه الفضيحة مع شكوى مماثلة لأشخاص بالجملة قيدوها ضد شخص على مستوى العدالة تؤكد تورط صاحب وكالة بحي الياسمين وسط مدينة وهران، بتسليم تأشيرات مزورة نحو ايطاليا وامريكا والمانيا وجزيرة مالطا إلى زبائنه، وهو ما عجل بتدخل الشرطة التي داهمت المحل بموجب تعليمة نيابية، لتسفر العملية عن العثور على معدات الكترونية وتجهيزات تقنية متطورة ووثائق مزورة بما فيها تأشيرات مزورة ومواعيد سفر مفبركة وشيكات مصرفية بعملة اليورو، تبلغ قيمة الشيك الواحد 500 يورو بمجموع 14 شيكا، وبعد توقيف المتهمين الأربعة وتعميق التحريات، تبين أن العقل المدبر للشبكة كان مختصا في النصب والاحتيال كونه هاكر للاتصالات وقرصنة المكالمات الدولية الواردة إلى الجزائر وإعادة تحويلها بواسطة جهاز استقبال عن طريق “النت”، الذي يقوم مقام وظيفة التجهيزات “الراديو كهربائية” المخصصة للربط بالشبكات العامة للاتصالات بالجزائر، إلى الجهات المستقبلة للاستفادة من المستحقات المفروضة على متعاملي الهاتف النقال واتصالات الجزائر على وجه الخصوص وذلك عن طريق وكالته الخاصة لتحويل الأموال، جراء كراء القمر الصناعي الذي تستغله شركات الهواتف النقالة في شبكتها التواصلية.

وفي جلسة الاستئناف، اعترف احد الشركاء، أن الشبكة كانت تخترق مواقع المتعاملين لسرقة هويات الزبائن ونسخها ليعاد اقتناء شرائح بأسمائهم لبيعها لمتعاملي الهواتف بأمريكا وبعض الدول الاوروبية على غرار فرنسا وبلجيكا والامارات العربية وتحويلها إلى عملة الأورو ومضاعفة سعرها.

مع العلم أن ممثل النيابة العامة التمس عقوبة 7 سنوات ضد جميع المتهمين لتورطهم في جريمة دولية تخص القرصنة الالكترونية والتعدي على الأمن الالكتروني.