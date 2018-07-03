السجن لفرنسية ومغتربة بتهمة الإشادة بـ"داعش"

أيدت، مساء اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء بومرداس حضوريا نفس حكم محكمة الجنايات الابتدائية التي قضت بعقوبة الحبس النافذ 3 سنوات في حق كل من الرعية الفرنسية "سيكو كاترين جيان" من مواليد 1970 بباريس عن جرم الإشادة بالأعمال الإرهابية والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فيما كان زوجها المسمى" ن.سمير" قد أدين سابقا بـ 20 سنة سجنا غيابيا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج التراب الوطني تنظيم" داعش الإرهابي" حيث كان المعني محل بحث من طرف الشرطة الدولية الأنتربول لارتكابه أعمال إرهابية وتخطيطه للقيام بتفجيرات في فرنسا، فيما أدينت المتهمة الثانية الماثلة مع الفرنسية المسماة "ش.فضيلة" البالغة من العمر 43 سنة بنفس عقوبة الأخيرة بـ 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية عن نفس التهمة وهي الإشادة بالأعمال الإرهابية باعتبارها زوجة الإرهابي "ب.ي.عبد الناصر" الذي تم القضاء عليه وهو ينشط ضمن صفوف داعش الإرهابي بسوريا.

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