“لم أقل أن الشعب هو الذي أقال ماجر”

قال وزير السباب والرياضة، الثلاثاء، أنه “ما بني على باطل فهو باطل” في رده على سؤال حول قوله أن “الشعب هو الذي أزاح ماجر من منصبه كمدرب للخضر”، نافيا تصريحه هذا، مؤكدا أن محللين وضيوف قنوات تلفزيونية فهموا قوله على هذا النحو واصفا تلك التحاليل بـ”المغلوطة”.

محمد حطاب لدى زيارته، الثلاثاء، إلى عين الدفلى، أكد أن الفريق الوطني ملك لكل الجزائريين باعتبار اللعبة ظاهرة عالمية، موضحا أن الوزارة تعمل على مرافقة الفدراليات الوطنية في كل الرياضات، مضيفا أن العدو اليوم يكمن في الإخفاق والتخلف الذي يبقى على الجميع التصدي لهما خدمة للصالح العام تبعا لكون الشباب قوة يتعين على الجميع السعي لترقيتها وفق إرادة قوية ومن ذلك ضرورة عودة الجزائر للمحافل الدولية وخاصة خلال ألعاب المتوسط المزمع تنظيمها بوهران في 2021 وكأس العالم المقبلة والألعاب الأولمبية.

وناشد المتحدث الشخصيات الرياضية النموذجية الإسهام بقوة في تنوير الرأي العام عبر الشاشات وليس العكس، ملحا على الجميع تجنب فهم تصريحاته بالخطأ بقوله “لا تقولونا ما لم نقل”، واعتبر الوزير تجربة ولاية عين الدفلى في دعم المؤسسات التربوية والأحياء الشعبية بالوسائل والهياكل الرياضية مبادرة هامة وجب تعميمها على كافة الولايات انطلاقا من قناعة يجب العودة إليها والمتمثلة في ضرورة تعاون قطاعه مع قطاع التربية وتشجيع الرياضة عبر الأحياء لاكتشاف المواهب والتمكن من صقلها لصنع النتائج المرجوة، داعيا في هذا السياق كافة مديري الشباب والرياضة للعب أدوارهم في هذا المجال.