304 طفل و147 عائلة مهاجرة احتجزت بفرنسا سنة 2017

تعرض اكثر من 304 طفل مهاجر و 147 عائلة للاحتجاز بفرنسا سنة 2017 حسبما اكدته جمعيات اليوم الثلاثاء.مشيرة الى ان احتجاز الاطفال القصر قد ارتفع بنسبة 70 بالمائة رغم خمس ادانات من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

واعربت ذات الجمعيات في تقرير لها عن تنديدها بالفعالية المحدودة جدا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بهدف ابعادهم.

مؤكدين ان احتجاز الاطفال المرافقين قد بلغت هذه السنة رقما قياسيا.

كما اوضح التقرير ان الاستعمال المكثف للاحتجاز يؤكد على الفعالية المحدودة في ظرف يتسم بحرمان مشين من الحرية.

اما اصحاب هذا التقرير السنوي فهي جمعيات مرخص لها بالتدخل على مستوى مراكز الاحتجاز الاداري.

وتم التذكير بانه تم تسجيل 179 طفلا محتجزا في سنة 2016 كانوا رفقة 88 عائلة بفرنسا.