فرعون: لن نعوض الزبائن

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن شركة اتصالات الجزائر لن تعوض زبائنها بعد قطع الانترنت خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا.

وقالت فرعون على هامش زيارتها إلى ولاية المدية أن التعويض يكون في حالة وجود تعطلات أو سوء تسيير في تقديم الخدمة من طرف الشركة، مضيفة أن اتصالات الجزائر طبقت القرار بعد تلقيها أمرا من طرف الحكومة.

وهونت فرعون من حجم تأثير هذا القطع على المواطن، بما أن حجب الانترنت كان لمدة ساعتين في اليوم الأول فقط -حسبها-، مؤكدة أن الشعب الجزائري معروف بالتضامن، وشباب الجزائر يستحق هذه التضحية.