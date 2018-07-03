الجزائر ترفع إنتاجها من النفط

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء, أن الجزائر سترفع انتاجها من النفط الخام بمقدار 26 الف برميل يوميا, اعتبارا من شهر اوت المقبل و ذلك في اطار الإجراءات التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و شركاءها الشهر الماضي بفيينا و الرامية الى اعادة التوازن بين العرض و الطلب في الأسواق النفطية العالمية.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء جمعه بمرداء توزيع الكهرباء, أن الجزائر والدول الأعضاء في اوبك وشركاءها المنتجين خارجها, قرروا تعويض تراجع صادرات بعض الدول وذلك عبر توزيع الحصص الانتاجية الاضافية على باقي الدول.

و بناء على ذلك, فان الجزائر سترفع إنتاجها بمقدار 26 الف برميل لينتقل الى 1.106.000 برميل يوميا حسب شروح السيد قيطوني.

يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة, قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا (2ر1 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الاعضاء في المنظمة) .

و قال الوزير ان هذا الاتفاق يسهم في اعادة التوازن للسوق و بالتالي الوصول الى سعر يرضي المنتجين و المستهلكين على حد سواء .