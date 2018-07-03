محرز سيصبح "الأغلى عربيا"

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي، للكشف الطبي في تشكيلة مانشستر سيتي، تمهيدا لانتقاله إلى حامل لقب البطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم خلال الأيام القادمة المقبلة.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن "رياض محرز سيخضع للكشف الطبي في مانشستر سيتي، خلال الأسبوع الجاري".

وأضافت الشبكة، أن ليستر سيتي وافق على عرض "السيتيزان" والذي يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات محرز (79 مليون دولار أميركي).

ومن المنتظر أن يوقع رياض محرز، على عقد لمدة 3 سنوات، مقابل 200 ألف أورو أسبوعيا مع مانشستر سيتي.

وفي حال تمت صفقة، سيصبح محرز أغلى لاعب عربي متفوقا على محمد صلاح الذي انضم صيف العام 2017 إلى ليفربول قادما من روما، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 39 مليون جنيه استرليني.