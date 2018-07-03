حسب ما اعلنت عنه وزارة الداخلية.
المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل الافارقة تمت أمس الاثنين
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ان المرحلة الأخيرة لترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية تمت ليلة أمس 02 جويلية 2018.
وقالت الوزارة أنه تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا مركز الإيواء بتمنراست نحو المركز الحدودي لعين قزام ومنه إلى النيجر.
تمت المرحلة الأخيرة لترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين بمغادرتهم ليلة البارحة 02 جويلية 2018 لمركز الإيواء بتمنراست نحو المركز الحدودي لعين قزام ومنه إلى النيجر pic.twitter.com/1tdFXOIeQd— Ministère▪Intérieur (@interieur_dz) 3 juillet 2018
للإشارة فإن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أكد الجمعة الماضي من نواكشط رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على اراضيهان;موضحا أن موقفها حول هذا الموضوع قد تم التعبير عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.
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