المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل الافارقة تمت أمس الاثنين

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ان المرحلة الأخيرة لترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية تمت ليلة أمس 02 جويلية 2018.

وقالت الوزارة أنه تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا مركز الإيواء بتمنراست نحو المركز الحدودي لعين قزام ومنه إلى النيجر.