جلاب: سيتم الكشف عن تحقيقات ملف أسعار السيارات قريبا

أكد وزير التجارة سعيد جلاب، بأن التحقيقات المتعلقة بأسعار السيارات تشهد تقدما ملموسا.

وقال جلاب على هامش الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اللقاء الوطني لتطوير تصدير الخضر والفواكه، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات، أن كل متعاملي تركيب السيارات التزموا بتقديم سجلاتهم التي تتضمن بالارقام تكاليف تركيب السيارات و اسعارها داخل المصانع و اسعارها في الأسواق و هامش الربح.

كما أكد الوزر أنه سيتم كشف نتائج التحقيق في الايام القليلة القادمة ومن أجل تنوير الراأي العام بخصوص هذا الملف الذي اثار الكثير من الجدل خلال الاشهر الاخيرة.