أول عقد إحترافي للموهبة الجزائرية ياسين عدلي

وقع اليوم الموهبة ذو الأصول الجزائرية ” ياسين عدلي ” على أول عقد إحترافي له مع ناديه باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم ( حتى 30 جوان 2021) وبذلك ينفي الاشاعات التي كانت تروج له بإلتحاقئه للنادي الانجليزي ارسنال.

ويعتبر ياسين مواليد 2000 الجزائري الأبوين من مدينة تيزي وزو أحد ابرز اللاعبين الصاعدين في فرنسا حيت يتنبأ له الاخصائيين بمستقبل كبير وهذا اللامكانيات الكبيرة التي ابان عليها سواء مع فريق البياسجي أو المنتخب الفرنسي

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