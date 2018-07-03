هذه مواعيد رحلات "قطارات الاستجمام" لنقل مصطافي المدن الداخلية إلى البحر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إطلاق برنامج خاص بموسم الاصطياف من خلال تسخير قطارات تضمن رحلات تربط مدنا داخلية وعددا من ولايات الجنوب بالمدن الشمالية على الشريط الساحلي للبلاد، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذه القطارات الخاصة المسماة "قطارات الاستجمام في البحر" قد دخلت حيز الخدمة بالنسبة لموسم الاصطياف 2018 اعتبارا من 01 جويلية الجاري، ذلك بهدف تسهيل حركة تنقل مصطافي المناطق الداخلية نحو المدن الساحلية.

ويتعلق الأمر بالخط الرابط بين قسنطينة و عنابة الذي برمجت رحلاته يوميا على الساعة 06:50 من محطة قسنطينة للوصول إلى محطة عنابة على الساعة 09:27 في حين يكون الانطلاق من عنابة على الساعة 18:40 والوصول الى قسنطينة في حدود الساعة 17:21.

كما سخرت الشركة خطا آخر دخل حيز الخدمة يوميا بين عنابة ومدينة شيحاني بولاية الطارف، حسب المواقيت التالية: الانطلاق من محطة عنابة على التوالي في 05:55 و18:20 فيما برمج الوصول في 06:36 و 19:01 إلى محطة شيحاني، بينما برمجت رحلات العودة من محطة شيحاني على الساعة 06:50 بالنسبة لرحلة الأولى و 19:20 بالنسبة لرحلة الثانية لتصل عنابة على التوالي 07:30 و 20:00.

وبالنسبة للخطوط العاملة طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة فيتعلق الأمر بالخط الرابط بين سكيكدة و قسنطينة حيث حدد مواقيت الانطلاق من محطة قسنطينة على الساعة 06:00 لتصل سكيكدة على الساعة 07:35 بينما تنطلق رحلة العودة من سكيكدة على 18:30 لتصل إلى قسنطينة في 20:11.

ومن جهة أخرى، تم إطلاق خط أخر أيام السبت والإثنين والخميس بين قسنطينة وجيجل بحيث يكون الانطلاق في 06:20 من محطة قسنطينة والوصول 09:14 إلى محطة جيجل بينما حدد توقيت رحلة العودة من جيجل في 16:35 والوصول إلى قسنطينة في 19:33 و أضاف ذات البيان أنه تم برمجت خط آخر أيام الثلاثاء و الأربعاء بين بسكرة – قسنطينة- سكيكدة حيث يكون الانطلاق من بسكرة على الساعة 03سا30د ليصل إلى سكيكدة في 08:41 بينما حدد توقيت العودة من سكيكدة في 17:20 و الوصول إلى بسكرة في 22:21.

وإضافة إلى ذلك هناك خط مبرمج لأيام السبت والأحد دخل حيز الخدمة و يتعلق الأمر بالخط الرابط بين عين التوتة وسكيكدة بحيث حدد الانطلاق من مدينة عين التوتة في 05:02 و الوصول إلى سكيكدة في 08:41 بينما حدد توقيت رحلة العودة من سكيكدة في 17:20 والوصول إلى عين التوتة في حدود 20:50..

كما أطلقت الشركة خط تقرت – بسكرة – سكيكدة أيام الخميس حيث يكون الانطلاق من تقرت على الساعة 01:00 والوصول إلى سكيكدة في 08:41 . بينما حددت رحلة العودة من سكيكدة في 17:20 والوصول 00:48.