هذه هي حصة كل ولاية من 56 ألف سكن التي ستوزع غدا

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عزمها القيام بعملية توزيع أكثر من 56 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني.وذلك عشية الخامس جويلية المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ 56 لعيد الإستقلال.

وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر من حيث ضخامة عدد السكنات التي ستوزع عبر كامل ولايات الوطن.

واختلاف صيغ الإستفادة منها، بعد عملية توزيع 50 ألف سكن في ليلة السابع والعشرين من رمضان الفضيل.

و بحسب بيان وزارة السكن، فإنه سيتم توزيع 25326 وحدة سكنية من نوع العمومي الإيجاري، و5451 وحدة من سكنات التساهمي.

و2434 وحدة سكنية متنوعة، و726 وحدة سكنية من نوع الترقوي، وكذا 18530 وحدة سكنية من السكن الريفي.

إضافة الى توزيع 3715 قطعة أرض موجهة للبناء.

أما بالنسبة لحصة السكنات عبر الولايات فهي كالآتي: أدرار 578 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، الشلف 886 وحدة سكنية.

الأغواط 661 وحدة سكنية، أم البواقي 1137 وحدة سكنية، باتنة 5345 وحدة سكنية، بجاية 757 وحدة سكنية.

بسكرة 2000 وحدة سكنية، بشار 140 وحدة سكنية، البليدة 506 وحدة سكنية، البويرة 1341 وحدة سكنية.

تمنراست 659 وحدة سكنية، تبسة 622 وحدة سكنية، تلمسان 2351 وحدة سكنية، تيارت 1313 وحدة سكنية.

تيزي وزو 1180 وحدة سكنية، العاصمة 2000 وحدة سكنية، الجلفة 1714 وحدة سكنية، جيجل 262 وحدة سكنية.

سطيف 1183 وحدة سكنية، سعيدة 1537 وحدة سكنية، سكيكدة 1500 وحدة سكنية، سيدي بلعباس 236 وحدة سكنية.

عنابة 140 وحدة سكنية، قالمة 1558 وحدة سكنية، قسنطينة 1856 وحدة سكنية، المدية 2000 وحدة سكنية.

مستغانم 1698 وحدة سكنية، المسيلة 1052 وحدة سكنية، معسكر 1304 وحدة سكنية، ورقلة 600 وحدة سكنية.

وهران 2000 وحدة سكنية، البيض 140 وحدة سكنية، إيليزي 226 وحدة سكنية، برج بوعريريج 1546 وحدة سكنية.

بومرداس 1448 وحدة سكنية، الطارف 2068 وحدة سكنية، تندوف 400 وحدة سكنية، تيسمسيلت 370 وحدة سكنية.

الوادي 1858 وحدة سكنية، خنشلة 895 وحدة سكنية، سوق اهراس 535 وحدة سكنية، تيبازة 1020 وحدة سكنية.

ميلة 1025 وحدة سكنية، عين الدفلى 1050 وحدة سكنية، النعامة 400 وحدة سكنية، عين تمونشنت 200 وحدة سكنية.

غرداية 1745 وحدة سكنية، غليزان 1140 وحدة سكنية.