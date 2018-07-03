طريقة جديدة لرسكلة النفايات الصناعية في الجزائر

أدرجت شركة إسمنت المتيجة، فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" طريقة جديدة لمعالجة نفايات مصنع الإسمنت وذلك من خلال أخذ حماية البيئة بعين الاعتبار.

وأوضح المدير العام لشركة إسمنت المتيجة ، عادل حدود، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، خلال لقاء دولي حول حرق النفايات أنه ستتمكن بالتالي من إنتاج إسمنت ذو جودة، و ذلك باستعمال نفايات صناعية من خلال الحفاظ على المحيط.

و أفاد حدود، أن الأمر يتعلق بمشروع نموذجي بادر به هذا الفرع من خلال إتلاف المواد القابلة للاشتعال السائلة الزيوت المستعملة والصلبة طين التطهير.

وأوضح ذات المتحدث، أنه"بالرغم من وجود إطار تنظيمي يسير نشاط الحرق المشترك للنفايات في الجزائر، إلا أنه لم يتم تسجيل حالات ملموسة في هذا المجال قبل هذا المشروع".

ولدى تقديمه للمشروع، أوضح ذات المسؤول، أنه يتمثل في إدراج نفايات صناعية تحول إلى مواد بديلة قابلة للاشتعال عن طريق الحرق المشترك في فرن مصنع الإسمنت هذا .

و في إطار الطلبات التي وجهتها السلطات المحلية لرفع تحدي احترام البيئة، وضعت شركة إسمنت المتيجة، تحت رعاية والي الجزائر مجموعات عمل مشتركة مع ثلاثة هيئات شريكة "سيال براقي و نفطال و جيسيتال" لإعداد بطاقات فنية حسب طبيعة المنتوج القاعدي، على غرار طين التطهير والزيوت المستعملة و النفايات المنزلية التي تم فرزها و ذلك لتحضير مادة بديلة قابلة للاشتعال مقبولة في مصنع الإسمنت.