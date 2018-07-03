موجة حر تتعدى الـ 48 درجة في 13 ولاية اليوم الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر تضرب عدد من ولايات الوطن، قد تصل إلى 48 درجة.

وحسب البيان الصادر عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فيتوقع أن تشهد الولايات الداخلية والجنوبية موجة حر إستثنائية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ 48 درجة في كل من: ورقلة، غرداية، وأدرار وشمال تمنراست، وهذا إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد الأربعاء.

كما وضعت ذات المصالح تنبيها من الدرجة الثانية، يخص الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة والذي ستشهده 9 ولايات أخرى، هي: بسكرة، إليزي، الوادي، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، بشار وتندوف.