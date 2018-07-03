فرقة سنفونية أمازيغية للتعريف بالأغنية الأمازيغية عالميا

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن مشروع إنشاء اربعة فرق سنفونية من شرق البلاد و من غربها.

وأكّد ميهوبي خلال حفل لإحياء الذكرى الـ 56 لعيد الإستقلال بقاعة الأبرا بوعلام بسايح،أنّه سيتمّ إنشاء الفرقة السنفونية الأمازيغية.

التي ستعمل من أجل التعريف بالأغنية الأمازيغية عالميا.

يشار إلى أنّ الحفل نظمته أوبرا الجزائر تحت رعاية وزارة الثقافة، حيث سيتمّ إعادة إحياؤه يوم 5 جويلية بولاية تيزي وزو.

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