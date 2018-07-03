هذا هو سعر إنتقال رياض محرز إلى السيتي !...

توصل نادي “مانشستر سيتي” لإتفاق رسمي يقضي بضمه للدولي الجزائري، رياض محرز، وفقا لما أكدته شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر، بأن الجناح الأيسر سيقوم بإجتياز الفحص الطبي مع “السكاي بلوز”، قبل نهاية الأسبوع الجاري على أكثر تقدير.

ووافق “ليستر سيتي” بعد مُفاوضات عسيرة التخلي عن نجمه الأول، مُقابل حصوله على قيمة مالية تصل لـ60 مليون جنيه إسترليني.

وفي إنتظار ترسيم الأمور، يُمكن القول بأن إبن “سارسال” على مقربة من تحقيق حُلمه باللعب تحت إشراف الإسباني “بيب غوارديولا”.