محرز يغيب عن تحضيرات فريقه والسبب

أشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن فترة إعداد نادي ليستر سيتي لن تشهد تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز والسبب هو أنه يستعد للانضمام إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الذي يهتم بالحصول على خدماته.

وبحسب الصحف الإنجليزية فإن إدارة ليستر سيتي قد وافقت أخيرًا على العرض المقدم لرياض محرز دون الكشف عن تفاصيله، تلك التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها عقب نهاية كأس العالم.

وكان مانشستر سيتي قريباً من ضم محرز مطلع هذا العام لكن رفض ليستر للصفقة تسبب بإلغائها ليقاطع اللاعب تمارين فريقه لعدة أيام ويعلن تمرده على النادي بسبب الرفض المتكرر لمسألة رحيله وللعروض المقدمة له.

وبحسب الصحف فإن السيتي يرغب بضم محرز إلى جانب نجم وسط نابولي جورجينيو الذي يبدو قريباً من مغادرة النادي الإيطالي.