هذه هي قنصليات الدول الأكثر رفضا لطلبات تأشيرات" شنجن "

قال الموقع الخاص بالمعلومات حول تأشيرة الولوج الى الفضاء الأوروبي " شنجن" Schengen Visa Info"" ان نسبة رفض التاشيرات من قبل القنصليات الأوروبية كانت سنة 2017 هي الأعلى منذ 4 سنوات .

وقال الموقع ان قنصليات دول فضاء شنغن تلقوا طلبات تأشيرات السنة الماضية بزيادة قدرها نصف مليون طلب مقارنة بالعامين 2016 و 2015 الا ان الرقم بقي اقل مما سجل سنة 2014 و هي السنة التي عرفت تقديم 16 مليون طلب تأشيرات من مختلف دول العالم التي يشترط على مواطنيها الحصول "تاشيرة شنجن"

و فيما يلي ترتيب قنصليات الدول الأكثر رفضا لطلبات الحصول على التاشيرات :

مالطا بنسبة 25.23 بالمئة

بلجيكا بنسبة 16.01 بالمئة

البرتغال بنسبة 14.93 بالمئة

فرنسا بنسبة 13.64 بالمئة

هولاندا بنسبة 10.1 بالمئة