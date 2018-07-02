فيسبوك يعلن عن المحتوى الأكثر تفاعلاً عربياً خلال المونديال

تستمر مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 في إثراء الزخم المتنامي على صفحات فيسبوك، حيث لا تقتصر متابعة الحدث على عشاق كرة القدم وحسب.

في عام 2014 تفاعل أكثر من 350 مليون شخص على فيسبوك وشاركوا حماسهم عبر 3 مليارات تعليق واعجاب بخصوص البطولة العالمية التي تحظى بشعبية جارفة عبر العالم.

بانتهاء دور المجموعات بطولة كأس العالم، كشف فيسبوك عن المحتوى الأكثر شعبية خلال هذه المرحلة التي امتدت بين 14 - 28 يونيو، كان أكثر أبطال كرة القدم التي تمحورت حولهم التعليقات هم؛ ميسي، ونيمار، وكريستيانو رونالدو، وكوتينيو، ومحمد صلاح.

بينما حظيت مجموعة من المنتخبات بأكثر التعليقات، منها البرازيل، تبعتها الأرجنتين، والمكسيك وروسيا والبرتغال. بينما حظيت صورة حساب ميسي على فيسبوك بالحب الأكبر عالمياً.

وفي منطقة العالم العربي من المحيط إلى الخليج، دخل أكثر من 11 مليون مستخدم في حوارات حول المنتخب المصري، بينما ناقش أكثر من 10 ملايين شؤون المنتخب المغربي، تبعهم المنتخب السعودي الذي حظي بحوارات 9 ملايين مستخدم، وأخيراً المنتخب التونسي الذي اجتذب 7,5 مليون مستخدم.

وفيما يخص المحتوى الخاص بكأس العالم في العالم العربي، حظيت رسالة الفيديو التي نشرها محمد صلاح، والتي قال فيها أنه مستعد للعب من أجل 100 مليون، بالكثير من الحب في كل من مصر والسعودية.

وكان تعليق لاعب المنتخب المغربي عزيز بوحدوز هو الأكثر اعجاباً. وفي تونس كان فيديو "احنا من هون من قلب فلسطين" لشركة الهواتف المحمولة الفلسطينية "جوال" هو الأكثر اعجاباً.

ومن الواضح أن مستخدمي فيسبوك يعشقون التفاعل مع الأحداث الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم. وبينما تستمر البطولة، تتمتع العلامات التجارية بفرصة التفاعل مع هذا الجمهور الحاشد والعريض، وفي ذات الوقت توصيل رسائلهم المشخصنة أو ذات العلاقة لجذب اهتمام هذا الجمهور المتفاعل بقوة.