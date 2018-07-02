ولاية أدرار تحتل المرتبة الأولى في العالم بأعلى درجات الحرارة

نشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين الجدول أن ولاية أدرار التي تقع في الجنوب الغربي للجزائر، احتلت المرتبة الأولى في الأعلى بدرجات الحرارة بالعالم، والتي سجلت درجات الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية تليها منطقة عين صالح ايضا بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة تقرت بدرجة حرارة تبلغ 48.4 درجة مئوية، ورابعا مطار البصرة بالعراق بدرجة حرارة تبلغ 48.2 درجة مئوية