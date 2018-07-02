"فرنسا شريكة في قمع الشعب الصحراوي"

ندد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك اليوم الإثنين بنواكشوط (موريتانيا) بعرقلة المغرب لتنظيم استفتاء لتقرير المصير من أجل استقلال الصحراء الغربية.

وأوضح خلال ندوة صحفية أن "المغرب يعرقل منذ 27 سنة تنظيم استفتاء لتقرير المصير من أجل استقلال الصحراء الغربية و هذا لديه تأثير على السلم والاستقرار في المنطقة".

وأدلى رئيس الدبلوماسية الصحراوية بهذه التصريحات على هامش القمة الـ31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن المغرب مدعم في مبادرته "لقمع" الشعب الصحراوي بفرنسا التي تمارس "تأثيرها في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة"، مؤكدا أنها (فرنسا) "لا تريد إقرار مناخ استقرار في المنطقة".

وقال أن انعدام الاستقرار يتفاقم مع "نشر المغرب لكميات كبيرة من المخدرات والمهلوسات في المنطقة، مما يشجع على إقامة علاقات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والمهربين".

ودعا ولد السالك إلى الحل السلمي لتسوية هذا النزاع و لم ينف بالمقابل خيار اللجوء إلى السلاح من أجل استقلال بلده.