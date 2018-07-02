الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم

وقع رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة , على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وعدد من الدول, وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية يوم الاثنين.

ويتضمن المرسوم الاول التصديق على الاتفاق حول خدمات النقل الجوي بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية, الموقع بالجزائر بتاريخ 22 يناير سنة 2013, في حين يتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على اتفاقي تعاون بين الحكومتين الجزائرية و المالية الاول في مجال النفط والغاز و الثاني في مجال الطاقة, الموقع عليهما بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016 .

ويخص المرسوم الثالث التصديق على الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية و البولونية المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني, الموقع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2017 , في حين يخص المرسوم الخامس اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجزائر و الكويت, الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013.