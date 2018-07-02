فيديو...كأس العالم 2018: بلجيكا تقلب الطاولة على اليابانيين وتضرب موعدا مع البرازيل في الربع النهائي

تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب روستوف أرينا.

أحرز هدفي اليابان جينكي هاراجوتشي وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 48 و52، فيما أحرز يان فيرتونجن ومروان فيلايني وناصر الشاذلي أهداف بلجيكا في الدقائق 69 و74 و94.

وتواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي، بعد فوز الاخير على المكسيك بهدفين نظيفين.