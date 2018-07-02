أوروبا تجري مشاورات مع هذه الدول لاستقبال اللاجئين

أعلن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينغر، أمس، أن المفوضية الأوروبية تبحث في إفريقيا عن دول تنشئ مخيمات استقبال للاجئين على أراضيها.

وقال أوتينغر، في تصريحات خاصة لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية، في عددها الصادر الأحد: "يستلزم ذلك اتفاقات شراكة مع دول في شمال إفريقيا، تطل على البحر المتوسط مباشرة أو في منطقة الساحل".

وأكد أن الأمر يتطلب وجود مبدأ عادل، يتم من خلاله إنهاء أذى المهربين، ولكن يجب ألا يؤدي هذا المبدأ إلى أعباء غير مقبولة بالنسبة للدولة الشريكة.

وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، تعتبر المفوضية الأوروبية إجراء مشاورات مع ليبيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، أمرا ممكنا، ولكن أوتينغر نفسه لم يذكر أسماء أية دول.

يشار إلى أن المشاركين في القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين، اتفقوا على دراسة إمكانية إقامة مخيمات استقبال في دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أي ربما في شمال إفريقيا، من شأنها توفير إقامة لأي مهاجرين يتم إنقاذهم من البحر، وترفض مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، هذه الفكرة.

وبالنظر إلى هدف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الذي يرمي لتدعيم وكالة حماية الحدود الأوروبية، "فرونتكس"، حتى عام 2020 وزيادة العاملين بها إلى 10 آلاف موظف، قال أوتينغر للصحيفة الألمانية إنه يتوقع أن تمنح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي موارد استثنائية أيضا إذا لزم الأمر.