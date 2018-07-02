قفزة في تدفق الانترنت نهاية السنة

أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الاحد، من المدية، أنه سيدخل حيز التشغيل خطي اتصال جديدان للانترنت للرفع من سرعة تدفق هذه الأخيرة على مستوى التراب الوطني و تقليص إلى حد كبير في الاضطرابات المسجلة على الشبكة الوطنية.أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس الاحد، من المدية، أنه سيدخل حيز التشغيل خطي اتصال جديدان للانترنت للرفع من سرعة تدفق هذه الأخيرة على مستوى التراب الوطني و تقليص إلى حد كبير في الاضطرابات المسجلة على الشبكة الوطنية.

وأوضحت الوزيرة على هامش إطلاق مشروع شبكة الألياف البصرية "باك بورن" في شطرها الرابط بين السواقي شرق المدية بولاية الجلفة، على خط 92 كم أن "الدخول في مرحلة التشغيل نهاية العام الحالي لخطين جديدين للربط بالإنترنت، وهما خطي "وهران- فالنسيا بإسبانيا" و "عنابة- مدكس" من شأنه الرفع من قدرة اتصال الإنترنت الذي يغذي الشبكة الوطنية".

وسيسمح هاذين الخطين الجديدين بمجرد تشغيلها بتحقيق قفزة كبيرة في تدفق الانترنت و تقديم خدمات عالية الجودة لمشتركي الإنترنت، وفق ما ذكرته الوزيرة التي أشارت إلى مشاكل "التدفق المنخفض" المطروح حاليا الذي يعود سببه إلى الطاقة المحدودة لخط "عنابة- مرسيليا" و كذا إلى قدم شبكات الإنترنت الموجودة حاليا في بعض المناطق الحضرية الكبرى.

وكشفت فرعون "أن إعادة تأهيل هذه الشبكات القديمة تتطلب استثمارات ثقيلة جدا وتتطلب عملا كبيرا، وهو الأمر المستحيل تحقيقه في الوقت الراهن، مؤكدة أن الحل لمشكلة التدفق المنخفض سيكون من خلال استغلال هذان الخطان الجديدان اللذان سيسمحان للبلاد الوصول إلى 6.4 تيرا بايت.