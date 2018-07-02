منحة السفر : الجزائريون بين شح البنوك والتهاب السوق السوداء للصرف

لا تمنح البنوك العمومية في الجزائر، المواطنين المتأهبين للسفر إلى الخارج أكثر من 105 يورو مقابل 15 ألف و 400دينار جزائري بمعدل صرف يصل الى 142دج مقابل 1أورو، وفقا للمعاملات الرسمية التي اطلعت عليها “TSA عربي” في القرض الشعبي الجزائري اليوم الاحد 1 جويلية.

وهو المبلغ الذي لا يغطي مصاريف الإقامة ليوم واحد في أرخس وجهة سياحية أوروبية، حسب ما يؤكده عدد من المواطنين الذين أكدوا في تصريحاتهم لـTSAعربي، ضعف منحة السفر التي تخصصها الدولة للمواطن سنويا، مقارنة بالمعدل المتوسط لنفقات الجزائريين في الخارج خاصة اذا تعلق الأمر برحلات العلاج في الخارج و التي لا تقدم عليها تلك البنوك أية استثناءات. حسب شهادات للمواطنين.

لا تغطي تكلفة يوم واحد

ويؤكد السيد علي/ش (74سنة)، والذي يتابعه علاجه منذ سنوات في احدى المستشفيات الفرنسية المتخصصة في علاج أمراض المفاصل، بأنه يضطر للسفر على الأقل مرتين في السنة الى فرنسا، في حين انه لا يستفيد من منحة السفر الى مرة واحدة بقيمة يؤكد انها لا تغطي مصاريف ليلة إقامة واحدة في العيادة التي تتابع حالته. وهو ما يضطره إلى اللجوء في كل مرة إلى السوق السوداء حيث تصل قيمة اليورو إلى ازيد من 21 ألف دينار جزائرية مقابل 100يورو. وهو الرقم الذي يكبّده متاعب مالية كبيرة تفوق قدرته على العلاج في الوقت الذي لا تمنح فيه البنوك اية استثناءات بخصوص السياحة الصحية يؤكد ذات المتحدث.

دليلة/م (35سنة)، معتادة على السفر في كل سنة مرتين على الأقل للسياحة في الخارج، و عادة ما تكون وجهتها الدول الأوروبية الأقل تكلفة من حيث الإقامة والأكل والنقل. على غرار اسبانيا والمجر و تركيا .. ورغم حساباتها الدقيقة لمصاريف رحلاتها تؤكد دليلة بانه لا يمكنها باي حال من الأحوال الوصول الى معادلة تجعلها تكتفي بمنحة السفر الممنوحة من قبل البنوك العمومية. مشيرة أن أرخس فنادق أوروبا لا يمكن أن تنزل أسعارها عن الـ50 أورو لليوم الواحد مقابل المبيت فقط و دون احتساب مصاريف الاكل و النقل و التي تكلف الشخص الواحد 20 يورو يوميا لتصل بذلك تكلفة اليوم الواحد للسياحة في الخارج الى ما لا يقل عن 70 الى 80 يورو لليوم الواحد، و هو ما يعادل على الأقل ميزاينة 500 يورو عن عطلة 6 أيام لشخص واحد. وهو الرقم الذي تجده محدثتنا غير متناسب اطلاقا مع منحة السفر التي تمنحها الدولة والتي تصفها محدثتنا باللاشيء.

المنحة الجزائرية ضعيفة مقارنة بتونس والمغرب وحتى ليبيا

وفي تعليق له حول الموضوع، انتقد رئيس النقابة الوطنية لوكالات السفر بالجزائر، سعيد بوخليفة، في تصريح لـTSAعربي، ضعف قيمة منحة السفر الممنوحة من قبل الدولة متسائلا عن سبب استقرار منحة السفر على هذا المستوى الضعيف الذي لا يقارن بالدول المجاورة التي لا تملك حسبه نصف الإماكنايات الاقتصادية للجزائر. مشيرا الى الفارق الكبير بين المنحة الجزائرية و منحة الدول الشقيقية لمواطنيها على غرار تونس التي تفوق فيها منحة السفر الـ300 آلاف يورو، و المغرب 450 الف يورو و ليبيا التي تتجاوز منحتها الـ500 ألف. مشيرا إلى ان تكلفة إقامة الجزائري في فندق متواضع لمدة 5 أيام تكلفه ما يتجاوز الـ500 يورو. وهو ما يجعله مضطرا للجوء إلى السوق السوداء.

ضعف منحة السفر يتعارض مع برنامج مكافحة السوق السوداء

من جانبه تساءل الخبير المالي إسماعيل لالماس، بخصوص الرؤيا المالية و لمصريفية للبنوك الجزائرية، المستقرة منذ سنوات على منحة الـ100يورو مع زيادة طفيفة بعض الأحيان. مؤكدا ضعف منحة السفر الممنوحة من قبل البنوك التي يراها لالماس مشجعة على تزايد الكتلة المالية المتواجدة في السوق السوداء للصرف. حيث وصلت قيمة ورقة الـ100 أورو إلى 21الف دينار. كما أشار إسماعيل لالماس إلى ان الإبقاء على ضعف منحة السفر يتعارض مع سياسة الدولة في مكافحة الأسواق السوداء. مؤكدا بان الجزائري الذي يعي بأن تكاليف عطلته في الخارج تتجاوز الـ80يورو على الأقل يوميا تجعله في المطلق يلجأ إلى السوق السوداء. ضمانا لتغطية مصاريفه