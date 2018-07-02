“الفاف” تنفي إهتمامها بـ”روهر”

أكد مصدر مقرب من الإتحاد الجزائري، اليوم الإثنين، عدم إتصال “الفاف” بالمُدرب الحالي لمُنتخب نيجيريا “الفرانكو-ألماني” غيرنوت روهر.نافياً ما نشره صحفي إذاعة “راديو فوت أنترناسيونال”، بأن المدرب الذي قاد نيجيريا في مونديال روسيا سيخلف رابح ماجر.

يذكر أن الإتحاد الجزائري يمنح الأولوية في خلافة ماجر للثلاثي “هيرفي رونار”، “كيروش”، و”حاليلوزيتش”.