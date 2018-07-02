الرئيس التنفيذي و مدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة إل جي يعرضان الاستراتيجية الطموحة لتقنية الذكاء الاصطناعي THINQ

يعنزم السيدان جو سيونج جين الرئيس التنفيذي و الدكتور إ. ب. بارك مدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة إل جي الكترونيكس إلقاء كلمة الافتتاح الرئيسية بصورة مشتركة في معرض IFA الدولي في دورته لسنة 2018 وذلك لعرض وجهتي نظرهما فيما يتعلق باستراتيجية الشركة الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي THINQ. سيتمّ إلقاء الكلمة الرئيسية للمديرين التنفيذيّين في هذا المعرض بعنوان،" فكّر بحكمة، كن حرّا: العيش بحريّة مع الذكاء الاصطناعي" وذلك يوم الجمعة 31 أوت في القاعة 26 بميس برلين.

في الوقت الذي يتركّز فيه الاهتمام حول كلّ ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، سيقدم الرئيس التنفيذي رؤيته حول الكيفيّة التي ستغيّر بها استراتيجية إل جي في مجال الذكاء الاصطناعي حياة المستخدمين بناء على فلسفتها الفريدة: "المنصة المفتوحة والشراكة المفتوحة والربط المفتوح". سيظهر الدكتور بارك الكيفيّة التي ستدخل بها هذه التكنولوجيا حياة الحرفاء من خلال المنتجات التي يستخدمونها يوميّا على غرار الثلاجات وأجهزة التلفزيون والغسالات، إضافة إلى كيفيّة استفادة المستخدمين من استراتيجية إل جي المفتوحة في مجال الذكاء الاصطناعي ذلك لأنها تركز على منحهم القدرة على التحكّم في هذه التقنية والشعور بالراحة خلال استخدامها.

أكّد السيد ينس هيتشيكر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميس برلين والمدير التنفيذي لمعرض IFA الدولي أنّ " المداخلات المقدمة خلال معرض IFA الدولي توفّر لكل من الرئيس التنفيذي والإطارات العليا منصّة إعلاميّة عالميّة للأفكار والاستراتيجيات المستقبلية". وأضاف:" كانت إل جي ولا زالت عنصرا فاعلا رئيسيا على المستوى الدولي في ميدان الذكاء الاصطناعي، ولذلك يسرّنا للغاية أن يقدّم السيد جو والدكتور بارك الكلمة الرئيسية الافتتاحية في معرض IFA الدولي في شهر أوت".

لقد آمن السيد جو، الذي قضى 40 عاما في شركة إل جي، بشكل مبكّر بإمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في السوق الاستهلاكيّة وذلك من خلال الأجهزة المنزليّة. أدرك السيد جو مبكّرا، بفضل الأدوار القياديّة العديدة التي تقلّدها صلب شركة إل جي في مجال تجارة الأجهزة المنزلية، أنّ هذه الأجهزة من خلال ارتباطها بشكل وثيق ب «الأعباء المنزليّة"، تعتبر مجالا ملائما للابتكار. يعترف للسيد جو بأنه أول من قام بتسويق محركات التشغيل المباشر، ما مكّن إل جي من احتلال موقع الريادة في فئة سوق الغسالات على المستوى العالمي. يواصل السيد جو، باعتباره رئيسا لقسم الأعمال التجارية بشركة إل جي ومسؤولا عن جميع الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، الاستثمار في أعمال البحث والتطوير لتعزيز محفظة إل جي وهو يواصل ممارسة هذا العمل بوصفه نائبا للرئيس ورئيسا تنفيذيّا.

بوصفه مدير التكنولوجيا التنفيذي، تعتبر أبرز أولويات الدكتور بارك تحويل إل جي إلى شركة ترى في الذكاء الاصطناعي أولويّة قصوى ومحرّكا للنموّ المستقبلي. يعتبر بناء الشراكات الممتدة والمفتوحة على الصعيدين المحلي والخارجي والتي قام بها مدير التكنولوجيا التنفيذي من العناصر الرئيسية لهذا المشروع، وذلك استجابة لاستراتيجية الانفتاح التي تعتمدها شركة إل جي.

قامت إل جي بوضع تقنية ThinQ في أواخر سنة 2017 وذلك لتحديد جميع أجهزتها المنزلية، والاجهزة الالكترونية الاستهلاكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. بإمكان منتجات وخدمات إل جي التي تعمل بتقنية ThinQ توظيف قدرتها على التدريب العميق وأن تتواصل مع بعضها البعض، وذلك باستخدام مجموعة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لدى شركاء آخرين بالإضافة إلى تكنولوجيتها الخاصة DeepThinQ. منذ سنة، أعلنت إل جي عن افتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي في سيول لاحتضان جميع أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتكنولوجيات القادرة على الفهم، والاستنتاج والتعلّم من الأصوات، الصوت وأجهزة الاستشعار. وقد ساهم مختبر إل جي للذكاء الاصطناعي في تطوير أول جهاز لتكييف الهواء في الفضاء فضلا عن الثلاجات الذكيّة، والغسالات وروبوتات الكنس الكهربائي.