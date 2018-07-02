هذه الولايات الجزائرية تسجل أشد درجات الحرارة على الأرض في الـ 24 ساعة الاخيرة

سجلت ، الاثنين، ثلاث مناطق بالجزائر درجات الحرارة هي الأعلى قياسا بباقي المناطق في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل بهم متوسط درجة الحرارة تحت الظل بين 48.8 و47.4 درجة مئوية في حين إشتمل ترتيب اعلى درجات الحرارة بالعالم في الـ 24 ساعة الأخيرة على اسماء 7 ولايات جزائرية من بين 15 نتطقة في العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأميركية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين الجدول ان " ولاية ادرار في الجزائر احتلت المرتبة الاولى في أعلى بدرجات الحرارة بالعالم والتي سجلت درجات الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية تليها منطقة عين صالح ايضا بدرجة حرارة 48.6 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثالثة منطقة تقورت بدرجة حرارة تبلغ 48.4 درجة مئوية، ورابعا مطار البصرة بالعراق بدرجة حرارة تبلغ 48.2 درجة مئوية".

واظهر الجدول ان دائرة رقان بولاية أدرار إحتلت هي الأخرى المركز الخامس في الترتيب بدرجات حرارة بلغت 48.1 درجة مئوية , و تبعتها في المركز السادس ولاية الوادى ثم ولاية ورقلة بدرجات حرارة 47.9 درجة مئوية و التي حلت في المركز الثامن بعد منطقة الأحواز في إيران وسجلت درجة الحرارة في ولاية بسكرة ضمن الجدول الذي يضم اعلى المناطق إرتفاعا للحرارة حيث إحتلت المركز 15 و سجلت 47.2

ادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية: