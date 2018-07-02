محرز يتمرد على ليستر سيتي للتوقيع في مان سيتي

قرر الجزائري رياض محرز جناح فريق ليستر سيتي الاعتذار عن الانضمام لتدريبات فريقه التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2018-2019 لمدة أسبوع، ما يعزز الشكوك حول إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محرز قد اعتذر عن خوض مران "الثعالب" التحضيري لمدة أسبوع ما يضع شكوكاً حول إمكانية استمراره في الفريق، مؤكدة أن المفاوضات بين ناديي ليستر ومانشستر لا تزال قائمة في الوقت الحالي ولم تتوقف.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن قلب نجم الجزائر يميل إلى الانتقال إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل اقتناع الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب السيتي التام بإمكانياته.

وكاد محرز أن ينضم إلى مان سيتي في شهر جانفي الماضي، لكن إدارة ليستر رفضت عرض السيتي.

وعاد فريق ليستر سيتي الإثنين إلى التدريبات في إطار التحضير لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث ينتظر أن يسافر الفريق الأسبوع المقبل إلى فرنسا لخوض معسكر تحضيري استعداداً للموسم الجديد.

وتشير التقارير إلى أن ليستر سيتي وافق مبدئيا على رحيل محرز إلى السيتي بمبلغ 75 مليون إسترليني، علماً أن عقده سينتهي مع "الثعالب" في صيف 2020.