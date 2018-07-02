روهر مدربا جديدا للمنتخب الجزائري !

في تغريدة أسالت الكثير من الحبر، أكد الصحفي الموريتاني براديو فرنسا لاسانا كامارا المختص في الكرة الإفريقية أن المدرب الفرانكو ألماني روهر هو المدرب الجديد للمنتخب الجزائري خلفا للمقال رابح ماجر.

بحيث أكد في نفس التغريدة أن المدرب الحالي للمنتخب النيجيري سيخوض تجربة جديدة مع "الأفناك" يأتي هذا في وقت تدور العديد من الأسماء في محيط "الفاف" على غرار البوسني حاليلوزيتش وهيرفي رونار، ولو أن إمكانية التعاقد مع روهر تبقى واردة أيضا خاصة في ظل رغبته في مغادرة المنتخب النيجيري بعد الفشل في بلوغ الدور الثاني من المونديال.

