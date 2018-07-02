الخميس عطلة مدفوعة الأجر

سيكون الخميس 05 جويلية المصادف لعيد الاستقلال الوطني يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة المستخدمين، حسب بيان صدر اليوم الاثنين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح البيان أنه بمناسبة عيد الاستقلال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم فإن يوم الخميس 05 جويلية 2018، يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.