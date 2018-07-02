توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية عبر كافة الولايات يوم 4 جويلية

أعلنت وزارة السكن عن الشروع في توزيع أزيد من 50 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ وهذا بداية من الرابع جويلية الجاري.

وعلم "البلاد.نت" من مصادر في الوزارة أن توزيع السكنات سيكون في كافة الولايات، فيما تم تخصيص حصة هامة لصيغة السكن الريفي بنسبة أربعين في المائة.

وأوضح المصدر، أن الانطلاق الرسمي لهذه العملية الثانية من نوعها في تاريخ الجزائر، سيكون من ولاية المدية عشية عيد استرجاع الاستقلال المصادف للخامس من جويلية.