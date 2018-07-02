خطة ذكية من براهيمي!

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر، يخطط لمغادرة بورتو في الموسم القادم، وذلك من أجل تحقيق حلمه في اللعب في "البريمير ليغ".

ويخطط هذا الأخير لمغادرة "الدراغاو" في صفقة انتقال حر، وذلك من أجل دعم حظوظه في الانتقال لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وكان ياسين براهيمي رفض في وقت سابق تمديد عقده مع بورتو البرتغالي الذي ينتهي في شهر جوان من السنة القادمة.

ويعلم نجم منتخب الجزائر أن تواجده في وضعية لاعب حر سيفتح أمامه أبواب اللعب مع أحد نوادي الصف الأول في أنجلترا.

يذكر أن ياسين براهيمي التحق ببورتو في سنة 2014 قادما من مالاغا الإسباني حيث خاض معه 166 مباراة سجل خلالها 41 هدفا وصنع 34 هدفا أخر.

ويملك هذا الأخير في رصيده 318 مباراة في مسيرته الاحترافية أسهم خلالها في 105 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركات"، المختص في تقييم أسعار اللاعبين، فإن القيمة التسويقية لهذا الأخير هي في حدود 26 مليون يورو.

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