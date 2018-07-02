حسبلاوي يخرج عن صمته.. وهذا ما قاله عن الأطباء المقيمين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن الحكومة ستواصل عملها حول قضية الأطباء المقيمين إلى غاية الوصول إلى حلول.وقال حسبلاوي على هامش إختتام الدورة العادية لمجلس الأمة، أن عقد حوارات مع ممثلي الأطباء المقيمين يخص الوزارة والمقيمين.

مشيرا أنه سيتم الإتفاق عليها مستقبلا،مؤكدا بأن الحواريعد من بين أهم النطاق،التي تحرص عليها الحكومة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق تمنى حسبلاوي التوفيق للأطباء المقيمين المعنيين بإجتياز إمتحانات نهاية التخصص.