جديد مسابقة التوظيف لأساتذة الإبتدائي
أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن نتائج مسابقة التوظيف لأساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء 04 جويلية الجاري.
وأوضحت الوزيرة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية التي جرت يوم 12 جوان 2018 وسحب الإستدعاءات بالنسبة للمقبولين سيكون يوم 04 جويلية 2018 إبتداء من الساعة 17:00 على موقع: http://concours.onec.dz
وأضافت انه "سيتم اجتياز الاختبار الشفهي يومي 16 و17 جويلية 2018".
وأوضحت الوزيرة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية التي جرت يوم 12 جوان 2018 وسحب الإستدعاءات بالنسبة للمقبولين سيكون يوم 04 جويلية 2018 إبتداء من الساعة 17:00 على موقع: http://concours.onec.dz
وأضافت انه "سيتم اجتياز الاختبار الشفهي يومي 16 و17 جويلية 2018".
شاركنا رأيك