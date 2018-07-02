بريد الجزائر سيطلق بنك بريدي العام المقبل

صرحت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،إيمان هدى فرعون، اليوم الأحد، أن عمل خبرة جاري حاليا تحسبا لبعث مشروع بنك بريدي مؤكدة أن التجارب الأولى لهذا المشروع يرتقب بعثها خلال سنة 2019.

وقالت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح عدد من مكاتب البريد و وكالات تجارية لمؤسسة بريد الجزائر على مستوى مرج شكير و بزيوش بوسط مدينة المدية “هناك إرادة سياسية حقيقية لاستحداث و تدعيم هذا القطاع ببنك بريدي قادر على توفير خدمات و منتجات مالية لصالح المواطنين”، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

وأضافت هدى فرعون أن الوضع المالي لمؤسسة بريد الجزائر يسمح ببعث هذا النوع من المؤسسات المالية، آملة في حصولها على مساعدة من بنك الجزائر لدعم مؤسسة بريد الجزائر على تحقيق هذا المشروع.

وقالت الوزيرة انه “يجري حاليا انجاز دفتر الشروط الذي يحدد شروط عمل و مهام ونطاق هذا البنك” مشيرة إلى أن مرحلة انجاز التجارب الخاصة بهذا المشروع قد تم برمجتها خلال سنة 2019





