رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بداية من 2019

كشف وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن المواد الطاقوية (الوقود والكهرباء) بداية من العام المقبل.

قال الوزير خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة، اليوم، أن سياسة الدعم الحالية لا يستفيد منها الفقراء إلا بنسبة 7 بالمائة، في حين تستفيد الأسر الأغنية منها بحوالي 14 بالمائة.

وأضاف أن سياسة الدعم سترفع تدريجيا انطلاقا من 2019 على أن تكون البداية مع المواد الطاقوية (الوقود، الكهرباء) لتمتد بعدها للمواد الاستهلاكية والماء.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 % خلال العام الجاري.