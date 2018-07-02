وزير التجارة: سيتم التأكد من سلامة لحوم "كمال البوشي" قبل بيعها

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن اللحوم المستوردة المحجوزة في ما يعرف بقضية " الكوكايين " ستخضع للتحقيق قبل مباشرة بيعها للمستهلك الجزائري.

وكشف جلاب، على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية، أن مصالحه قد كلفت لجنة وزارية للتحقيق في لحوم " كمال البوشي " مؤكدا أنها لن توجّه للاستهلاك بعد بيعها في المزاد العلني، إلا قبل فحصها مخبريا، و التأكد من سلامتها.

واَضاف: "سيتم حرق اللحوم المستوردة المحجوزة على مستوى ميناء وهران مباشرة في حال تأكدت معلومة انتهاء مدة صلاحيتها."

وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرا مؤخرا بعدما كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك أن اللحوم قد بيعت في ميزاد علني وهي على وشك تجاوز مدة صلاحيتها.